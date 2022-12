Ecuador: ministro Interno, oltre 200 agenti feriti durante proteste anti governative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 216 gli agenti della polizia del Perù rimasti feriti nel corso delle proteste promosse dai sostenitori dell'ex presidente, Pedro Castillo, iniziate una settimana fa. Lo ha riferito il ministro dell'Interno, Cesar Cervantes, denunciando - ai microfoni di "RPP Radio" - danni materiali anche a oltre 15 edifici pubblici, tra cui commissariati e palazzi di giustizia. "216 poliziotti feriti, di cui quattro in condizioni gravi e uno in unita di rianimazione. Quanto ai locali pubblici, ci sono danni a 16 tra sedi di procure, commissariati e palazzi di giustizia. Sono stati fatti 71 interventi e registrati 40 danni alle proprietà", ha detto il ministro. In precedenza, la polizia aveva parlato di 140 agenti con ferite (ematomi, lesioni, e contusioni) legate al lancio di pietre e ad aggressioni con armi bianche. Per fare fronte alle proteste, nella giornata di ieri il governo ha disposto uno stato di emergenza di trenta giorni su tutto il territorio nazionale. (segue) (Brb)