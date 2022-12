Ecuador: ministro Interno, oltre 200 agenti feriti durante proteste anti governative (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I manifestanti protestano per l'arresto di Castillo, accusato di "ribellione" e "cospirazione" per aver tentato di sciogliere il Parlamento, chiedono le dimissioni di Boluarte, la cui ascesa al potere è ritenuta "illegittima", e un ritorno immediato alle urne per eleggere un nuovo parlamento. Le proteste sono cresciute di intensità nelle ultime ore, nonostante i ripetuti appelli alla calma del governo da poco insediato. A Cusco, nella regione meridionale preandina, un centinaio di manifestanti ha fatto irruzione nell'impianto di Compressione di gas naturale "Kamani". É stata invece data alle fiamme la sede della Direzione regionale trasporti nella città di Huancavelica, ad est della capitale Lima. La stessa città in cui si è tentati di appiccare il fuoco nel locale palazzo di giustizia. Notizie di saccheggi, attacchi a presidi istituzionali, soprattutto palazzi di giustizia, e tensioni nelle strade arrivano peraltro da diverse altre cittadine. Preoccupano i presidi su alcune delle principali arterie stradali, così come i blocchi imposti ad aeroporti e ad altri importanti snodi di comunicazione. (segue) (Brb)