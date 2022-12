Ecuador: ministro Interno, oltre 200 agenti feriti durante proteste anti governative (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste, ha fatto sapere il difensore civico Eliana Revollar, hanno sin qui causato la morte di sei persone, di cui due minorenni. Secondo il ministro dell’Interno, César Cervantes, ad oggi 24.400 persone hanno partecipato alle proteste e almeno 44 agenti di polizia sono rimasti feriti. Oltre alla dichiarazione dello stato di emergenza nelle zone più calde del conflitto, il governo sta cercando di mettere in campo altre risposte. I ministri hanno intrapreso viaggi nelle diverse zone del Paese per cercare di aprire canali di dialogo con i manifestanti. Il parlamento ha inoltre ricevuto il decreto per anticipare le elezioni generali alla primavera del 2024, oltre due anni prima della data prevista. Un passaggio con il quale l'esecutivo spera di poter restituire legittimità alle istituzioni a partire dal Parlamento, molto frammentato e nel mirino delle critiche per l'elevato numero di inchieste di corruzione che gravano su diversi deputati. (segue) (Brb)