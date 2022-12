Lazio 2023: Della Rocca (Lega), affetto e partecipazione all'Ergife, pronti per regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è rivelato un "grande successo" di partecipazione e affetto l'incontro di ieri all'Ergife Hotel di Roma, importante appuntamento con Matteo Salvini, Claudio Durigon e Davide Bordoni, a cui hanno preso parte parlamentari, consiglieri regionali e i nostri rappresentanti territoriali, rivolto a costruire insieme il futuro della nostra Regione Lazio. "Da questa platea piena d'amore, da questo bagno di folla parte il cammino per la conquista della Regione, dopo dieci anni di malgoverno Zingaretti: una amministrazione, quella di centrosinistra in salsa grillina, fatta di immobilismo istituzionale e incompetenza amministrativa, un vero e proprio fallimento in tutti i settori chiave della macchina regionale", si legge in una nota. "Per questa ragione, siamo consapevoli che la Lega e il centrodestra rappresentano l'unica alternativa credibile e forte per rilanciare il nostro territorio: dal sostegno alle imprese alla tutela delle istanze delle famiglie, passando per lo sviluppo delle infrastrutture, la questione rifiuti, il rilancio della sanità e della mobilità pubblica. Comparti, al pari di altri, assolutamente fondamentali per il nostro territorio regionale e su cui la Lega propone soluzioni chiare, concrete e reali. Noi dunque ci siamo e siamo pronti a fare bene, per il Lazio e i suoi cittadini", dichiara il consigliere regionale del Lazio ed esponente della Lega, Paolo Della Rocca.(Com)