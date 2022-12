Agroalimentare: Meloni, settore al centro di azione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore agroalimentare “è al centro dell’azione di questo governo”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell’Assemblea generale di Confagricoltura. “Il made in Italy agroalimentare è un asset strategico della nostra economia. Vogliamo difendere il diritto di una nazione di scegliere il proprio modello produttivo e alimentare in alternativa all’omologazione globale”, ha aggiunto Meloni. (Rin)