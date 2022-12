Qatar: Metsola, non permetteremo che cose del genere accadano di nuovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non dovrà essere permesso che alcune cose accadute nel Parlamento europeo si ripetano di nuovo. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in una conferenza stampa tenuta nel corso al Consiglio europeo di Bruxelles in riferimento al presunto scandalo legato al Qatar. "Ci sono scappatoie che possono essere colmate se parliamo, ad esempio, dell'attività degli ex membri del Parlamento europeo, di chi è attualmente iscritto al registro della trasparenza, di chi può entrare nel Parlamento europeo", ha detto. "Si tratta di un Parlamento di 705 membri, di gruppi politici diversi, di attività diverse. Ma non dovrà essere permesso che alcune cose che sono accadute in questo contesto si ripetano", ha aggiunto. "Dovremo esaminare le organizzazioni non governative che sono elencate nel registro della trasparenza e quelle che non lo sono, ma vengono utilizzate come copertura per quanto riguarda le fonti di finanziamento, per quanto riguarda i modi di agire in questo senso", ha concluso. (Beb)