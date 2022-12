Difesa: India, l’Aeronautica ha ricevuto tutti i 36 Dassault Rafale acquistati dalla Francia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia, invece, in seguito a una denuncia presentata alla fine del 2018 dall’organizzazione non governativa Sherpa, specializzata in reati finanziari, è stata aperta un’indagine della Procura nazionale delle finanze (Pnf), archiviata nel 2019. Successivamente il sito di giornalismo investigativo “Mediapart” ha rivelato nuovi elementi. Stando a quanto riferito, ciò ha portato all’apertura di un’indagine per “corruzione” e “favoritismo”, concentrata sulla creazione, nel 2017, della joint venture Dassault Reliance Aerospace tra Dassault Aviation e il conglomerato Reliance dell’imprenditore indiano Anil Ambani, con una quota del 51 per cento per Reliance e dieci milioni di euro investiti, a fronte dei 159 milioni di euro del costruttore francese. (Inn)