- L'Ucraina ha tutta la responsabilità per il rifiuto della diplomazia. Lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando il discorso del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a margine del vertice G7 tenutosi il 12 dicembre scorso, dove il capo dello Stato ha proposto di organizzare un "vertice globale della pace". Secondo Zakharova, "tali iniziative pseudo-pacifiche sono mascherate da parole sull'impegno per i metodi diplomatici di risoluzione del conflitto". La portavoce del ministero degli Esteri russo ha sostenuto che l'obiettivo principale del "regime di Kiev" rimane la "vittoria sul campo di battaglia", mentre i negoziati con la Russia, vietati da Kiev a livello legislativo, non sarebbero inclusi nei piani di Zelensky. "Tutta la responsabilità per il rifiuto della diplomazia spetta a Kiev. Dopo sarà più difficile cercare accordo", ha concluso Zakharova. (Rum)