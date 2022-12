Imprese: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo) riceve Premio Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, ha ricevuto un premio per la carriera, nell'ambito della settima edizione del Premio Roma allo sviluppo del Paese. "Per il riconoscimento delle sue straordinarie capacità di economista e di esperto in management - si legge nella motivazione - che gli hanno consentito di guidare imprese, pubbliche e private, e banche, portandole ad avanzate affermazioni. Cattedratico in economia dell’impresa e docente presso prestigiose Università, ha sviluppato intensi e proficui rapporti con primari Centri di Ricerca ed Associazioni di categoria, mettendo la sua esperienza al servizio della Società. La sua posizione, oggi, al vertice del più importante istituto bancario è garanzia di efficaci orientamenti del sistema in favore della famiglia e delle imprese".(Rin)