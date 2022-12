Qatar: Metsola, ho rifiutato invito ai Mondiali di calcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato di essere stata invitata ad andare ai Mondiali di calcio in Qatar ma di avere rifiutato l'invito. Metsola lo ha chiarito durante una conferenza stampa tenuta nel corso del Consiglio europeo a Bruxelles, rispondendo a chi le chiedeva se avesse avuto contatti sospetti con alcune entità qatariote. "Mi è stata posta questa domanda sul Qatar tre settimane fa in un programma televisivo italiano. La mia risposta è stata questa, e rimane valida anche oggi. Sono stata invitata ad andare ai Mondiali di calcio. Ho rifiutato", ha affermato. "Ho rifiutato perché sono preoccupata in merito a quel Paese", ha aggiunto. "In ogni occasione che ho avuto, e ho avuto due incontri con i rappresentanti del governo del Qatar a Bruxelles dove ho ricevuto un invito, sempre a partecipare ai Mondiali di calcio, o una richiesta aperta da parte dei qatariote di parlare al Parlamento, ho rifiutato", ha aggiunto. (Beb)