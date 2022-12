Aerospazio: accordo Enea-Asi per produrre energia sulla Luna con mini-reattori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Progettare un mini-reattore nucleare made in Italy compatto, leggero, affidabile e sicuro, in grado di produrre energia per le future basi lunari e la successiva colonizzazione di Marte e dello Spazio profondo. È l’obiettivo dell’accordo di collaborazione sottoscritto da Enea e Agenzia Spaziale Italiana (Asi) che punta a sfruttare competenze, infrastrutture e professionalità multidisciplinari dei centri di ricerche Enea di Bologna e Brasimone (Bologna) e di Asi per costruire uno Space Nuclear Reactor (Snr). Lo riferisce Enea in un comunicato. L’annuncio viene dato in occasione della seconda giornata nazionale dello Spazio del 16 dicembre, nell’ambito della quale Enea presenta anche uno speciale della rivista Energia, Ambiente e Innovazione (Eai) con i progetti e le attività in questo comparto di crescente rilievo; tra le iniziative della giornata, anche una visita virtuale nel laboratorio biotecnologie del centro ricerche Enea Casaccia (Roma) dove i ricercatori presenteranno alcune delle attività condotte in collaborazione con Asi per il supporto alla vita dell’uomo nelle missioni di lunga durata nello Spazio. (segue) (Com)