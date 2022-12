Lazio 2023: in vista di incontro con D'Amato Sinistra civica ecologista invita forze a unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete regionale di Sinistra civica ecologista Alternativa comune domani incontrerà il candidato presidente alla Regione Lazio, Alessio D'Amato. L'incontro è previsto per le 18:30 alla sede del comitato elettorale in via di Portonaccio 23 D a Roma. In una nota della rete regionale si legge: "Interloquiremo con il candidato presidente, espresso dalla gran parte delle forze che attualmente governano la Regione, a partire dai dieci punti programmatici che abbiamo già consegnato a mezzo stampa a tutte le forze del campo largo. Avvieremo un confronto per verificare le condizioni valoriali e di assetto politico complessivo con cui D'Amato intende affrontare la campagna elettorale. Da parte nostra, metteremo al centro di questa e di tutte le interlocuzioni possibili gli elementi programmatici che più ci stanno a cuore: il reddito di cittadinanza e il reddito per il cittadino in formazione; le politiche per la conoscenza; le politiche abitative; l'economia circolare; l'attenzione alle disugualzianze sociali e territoriali che affliggono la nostra regione; da ultimo, ma non per importanza, il ruolo internazionale ed europeo della Regione Lazio per promuovere pace, solidarietà e un nuovo sguardo sul Mediterraneo. Infine, in questo nostro avvio di confronto, rinnoviamo l'invito a tutti i soggetti che già oggi governano insieme la Regione di unire le forze per costruire la coalizione necessaria a contrastare la destra". (Rer)