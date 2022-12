Agroalimentare: Meloni, contrastare tentativi di omologazione, vigileremo su Nutriscore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore agroalimentare italiano è sinonimo di eccellenza e sostenibilità. “È nostro compito continuare a contrastare in ogni sede qualsiasi tentativo di omologazione alimentare, l’odiosa imitazione dei nostri prodotti di eccellenza e quei sistemi di etichettatura fuorvianti che danneggiano il made in Italy”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio in occasione dell’Assemblea generale di Confagricoltura. Sul Nutriscore “il governo continuerà a vigliare per evitare sorprese. Volgiamo lavorare per costruire strumenti capaci di fornire ai consumatori informazioni chiare e trasparenti”, ha aggiunto Meloni. (Rin)