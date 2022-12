Germania: ministro Finanze Lindner, proteste attivisti clima estremamente pericolose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, ha definito “estremamente pericolose” le proteste degli attivisti per il clima di Last Generation in Germania. Nel suo podcast, il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha avvertito che il passo successivo di questi ambientalisti sarebbe “relativizzare la democrazia”. Per Lindner, le azioni dei manifestanti che bloccano autostrade e aeroporti costituiscono “una forma di autoesaltazione”. Il ministro delle Finanze tedesco ha quindi affermato: “Vi 'è un gruppo che ha una preoccupazione legittima. Va bene. Tuttavia, vi sono altre legittime preoccupazioni”. Last Generation ritiene, invece, che le proprie istanze siano le più importanti. Al riguardo, Lindner ha evidenziato che, “se si continua così, ci si ritroverà con un modello di società quasi autoritario” dove un “gruppo di iniziati” dice alla maggioranza ciò che è “buono e giusto”. (Geb)