Calcio: Corte Ue, regole Fifa-Uefa su approvazione Superlega sono compatibili con leggi concorrenza europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le regole della Fifa-Uefa per l’approvazione di ogni nuova competizione calcistica sono compatibili con le leggi europee in materia di concorrenza. Questo il parere emesso dall’Avvocatura generale dell’Ue, in merito al caso della Superlega e all’istanza presentata da alcuni club europei contro la Uefa. In base al parere del membro della Corte di giustizia europea Athanasios Rantos, i club che intendono istituire una nuova competizione calcistica sono liberi di farlo, “al di fuori dell’ecosistema Uefa e Fifa”, ma non possono “in parallelo con la creazione di tale campionato, continuare a partecipare alle competizioni calcistiche organizzate da Fifa e Uefa senza l’autorizzazione preventiva di queste federazioni”. (Beb)