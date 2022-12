Sanità: Fontana, cruciale sostegno istituzioni a ricerca scientifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' cruciale il sostegno che le istituzioni sapranno garantire alla ricerca scientifica, affinché sia possibile individuare nuove strategie di diagnosi e di cura sempre più efficaci e avanzate". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione del convegno "Salute, bene da difendere, diritto da promuovere", presso la sala della Regina di Montecitorio. "All’encomiabile impegno della comunità scientifica devono accompagnarsi adeguate politiche sociali che supportino e sostengano i pazienti oncologici e onco-ematologici che combattono ogni giorno contro la malattia, assicurando loro una vita sociale e lavorativa di buona qualità - ha aggiunto la terza carica dello Stato -. E’ quindi auspicabile che siano aumentate le risorse pubbliche destinate alle politiche a sostegno e tutela del diritto alla salute e della protezione sociale, affinché in questa battaglia nessuno venga lasciato solo. La previsione di cui all’articolo 32 della Costituzione deve pertanto tradursi in azioni concrete per il pieno godimento di questo diritto, che costituisce un pilastro irrinunciabile del nostro modello sociale". (Rin)