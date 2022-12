Montenegro: ambasciatore sloveno, elezioni senza Corte costituzionale porta a crisi maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione di elezioni parlamentari in Montenegro, in mancanza delle funzioni della Corte costituzionale, porterebbe il Paese a una crisi ancora maggiore. Lo ha dichiarato l'ambasciatore della Slovenia a Podgorica, Gregor Presker, all'emittente radiotelevisiva "Rtcg". "Alcuni ritengono che sarebbe bene andare a elezioni anticipate, invece vediamo che a causa dell'assenza della Corte costituzionale, abbiamo un problema con il riconoscimento dei risultati delle elezioni locali. Se ora avessimo le elezioni parlamentari, o eventualmente le elezioni presidenziali con una Corte costituzionale inesistente, il Montenegro si troverebbe in una situazione ancora peggiore", ha dichiarato Presker, sottolineando che la comunità internazionale segue da vicino gli eventi nel Paese balcanico. "Sebbene alcuni soggetti politici ritengano che il Montenegro sia un Paese sovrano e che non sia necessaria l'ingerenza di soggetti internazionali, va notato che il Montenegro è candidato all'adesione all'Unione europea e non si tratta quindi di intromettersi negli affari interni ma di guidarlo nel suo sviluppo democratico affinché riceva quanto prima i valori, le norme e, infine, lo Stato di diritto europei", ha affermato Presker. L'ambasciatore ha ricordato che secondo la nuova metodologia sull'adesione dei Paesi candidati all'Ue, viene definito anche il processo di regressione nei negoziati e in base a questo "dobbiamo chiederci se Podgorica stia andando nella giusta direzione". (Seb)