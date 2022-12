Piemonte: oggi lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil contro legge di Bilancio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' previsto per oggi lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil contro le misure previste nella legge di Bilancio 2023. Sono moltissime le categorie coinvolte: Poste, trasporti, scuole, metalmeccanici, tessili e chimici sono alcune delle categorie coinvolte. Gli scioperi saranno di 4 o 8 ore in base alle decisioni prese dalle singole categorie. A questo si uniranno numerosi presidi in tutto il Piemonte davanti a scuole, case popolari, ospedali e realtà istituzionali. Per i sindacati la manovra del governo Meloni, "porta ad un aumento della precarietà e non tiene conto dei principi di equità fiscale e di welfare". (Rpi)