Spagna: Confederazione Pmi, aumento salario minimo 2018 provocò perdita di 217 mila posti lavoro

- La Confederazione delle piccole e medie imprese spagnole (Cepyme) ritiene che gli aumenti del salario minimo interprofessionale (Smi) approvati dal governo dal 2018 avrebbero causato la scomparsa di un totale di 217.500 posti di lavoro nel Paese. Questo quanto emerge da uno studio presentato a pochi giorni dalla decisione dell'esecutivo spagnolo in merito all'aumento degli stipendi per il 2023. Nello specifico, Cepyme sottolinea nel suo rapporto che l'aumento del 35,9 per cento che il Smi ha subito dal 2018, passando da 735,9 euro al mese agli attuali 1.000 euro, ha generato la distruzione di 71.600 posti di lavoro e impedito la creazione di altri 145.900. Alla luce di questi dati, il Cepyme ha messo in guardia dalle "conseguenze nefaste" che un nuovo aumento avrebbe per il tessuto imprenditoriale, in particolare per le Pmi, soprattutto in un contesto in cui i costi delle imprese aumentano da diversi trimestri consecutivi a causa dell'inflazione. Il Cepyme ha denunciato che l'innalzamento del Smi implica anche un nuovo incremento dei contributi e, a questo proposito, ricorda che le basi contributive minime sono aumentate di quasi il 40 per cento dal 2018. L'associazione ha evidenziato, inoltre, nel rapporto che la produttività delle piccole e medie imprese è diminuita "considerevolmente" dal 2017, con un calo cumulativo del 7,5 per cento fino al 2021.(Spm)