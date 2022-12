Ghana: tasso di inflazione supera il 50 per cento, è il più alto da 20 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuo del Ghana è aumentato al 50,3 per cento a novembre, un'impennata che prosegue senza sosta e ha raggiunto il livello più alto negli ultimi vent'anni. Lo dicono i dati dell'ente statistico nazionale, che precisano che in ottobre l'inflazione si attestava al 40,4 per cento, e che considerando solo il costo delle abitazioni, dell'acqua, dell'elettricità, del gas e di altri combustibili il tasso sale al 79 per cento. Il Paese ha raggiunto con il Fondo monetario internazionale (Fmi) un accordo "a livello di personale" sulle politiche e le riforme economiche che sarà sostenuto da un nuovo accordo triennale nell'ambito dell'Extended Credit Facility (Ecf) del valore di circa 3 miliardi di dollari. (segue) (Res)