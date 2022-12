Ghana: tasso di inflazione supera il 50 per cento, è il più alto da 20 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto di crisi il parlamento del Ghana ha respinto una mozione di sfiducia presentata contro il ministro delle Finanze, Ken Ofori Atta, accusato dall'opposizione di conflitto di interessi e incompetenza nella gestione economica. La mozione, riferisce la stampa locale, ha ottenuto 136 voti a favore da parte delle opposizioni, senza raggiungere la soglia dei 183 voti necessari per la sfiducia. I deputati della maggioranza hanno organizzato uno sciopero prima del voto per contestarla, mentre il gruppo di parlamentari di opposizione che ha presentato la mozione di sfiducia a suo carico aveva accettato di sospenderla fino a che il governo non avesse concluso i colloqui in corso con l'Fmi, salvo poi fare marcia indietro e presentarla comunque prima. Da parte sua, Atta ha negato ogni illecito e ha attribuito l'attuale crisi agli impatti combinati della pandemia di Covid-19 e dell'invasione russa dell'Ucraina. Nelle strade aumenta nel frattempo il malcontento degli abitanti: i commercianti di Accra hanno avviato a metà novembre uno sciopero - poi sospeso - per denunciare il peggioramento delle condizioni economiche nel Paese, seguendo l'esempio dei già mobilitati docenti universitari. (Res)