Ue: Michel, Consiglio europeo deve mostrare unità e proteggere mercato unico

- Quello odierno deve essere il Consiglio europeo che mostra l'unità dell'Ue è unita nel proteggere "il nostro quadro economico, le nostre imprese e i nostri cittadini, e per garantire il buon funzionamento del mercato unico". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al suo arrivo al Consiglio Europeo a Bruxelles. "Ho l'impressione che gli Stati membri siano tutti sulla stessa lunghezza d'onda", ha detto. "Comprendiamo che stiamo affrontando circostanze straordinariamente difficili, con sequenze di scelte drammatiche a causa della guerra lanciata dalla Russia", ha aggiunto. Da un lato, ha continuato Michel, "dobbiamo proteggere l'integrità dei mercati unici, per assicurarci di evitare la frammentazione del mercato unico europeo. Ciò significa mostrare la nostra solidarietà e garantire il buon funzionamento del mercato unico, che è interesse di tutti nell'Unione europea". D'altra parte, ha dichiarato, "è molto importante avere una posizione ferma e chiara nei confronti della Cina. Siamo determinati a riequilibrare le nostre relazioni economiche con loro e non vogliamo essere troppo dipendenti", ha concluso Michel. (Beb)