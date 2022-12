Iran: 17enne condannata per “guerra contro Dio”, reato punibile con la morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diciassettenne Sonia Sharifi è stata condannata in Iran per "aver scatenato la guerra contro Allah”, un reato punibile con la morte. Lo riferisce l’organizzazione non governativa “Kurdistan Human Rights Network”. Le forze di sicurezza hanno arrestato la ragazza a casa della nonna ad Abdanan, nella provincia di Ilam, al confine con l'Iraq, lo scorso 19 novembre. La ragazza è detenuta nel Centro di detenzione minorile di Ilam e, secondo Kurdistan Human Rights Network, è stata duramente picchiata durante il suo arresto. Nei giorni scorsi due giovani di 23 anni arrestati durante le proteste e condannati alla pena di morte sono stati impiccati per il reato di “Moharebeh” (guerra contro Dio), scatenando condanne a livello internazionale. Prima delle due esecuzioni, la magistratura iraniana aveva dichiarato di aver condannato a morte undici persone in relazione alle proteste, ma gli attivisti affermano che almeno altre 12 persone potrebbero essere condannate a morte a breve sempre in base al reato di “Moharebeh”, che insieme ad un altro concetto islamico tradotto come “corruzione sulla terra” viene usato dal regime per emettere pene massime contro gli oppositori. (segue) (Irt)