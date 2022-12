Iran: 17enne condannata per “guerra contro Dio”, reato punibile con la morte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni esponenti religiosi contestano l’interpretazione reati usata dal regime per condannare a morte i manifestanti. In un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa “Ilna”, l’ayatollah Morteza Moqtadaei, ex capo della Corte Suprema, ha affermato rispondendo a una domanda sull’esecuzione della pena di morte per il reato di “Muharebeh”: "Nei casi in cui una persona non combatte con un gruppo e combatte solo con una persona, quella persona non è chiamata mohareb. Se un mohareb uccide qualcuno, dovrebbe essere condannato a morte, ma se si limita a minacciare e intimidire, anche se viene condannato, non dovrebbe essere giustiziato”. Anche un altro studioso sciita e membro dell'Assemblea del Seminario di Qom, l’ayatollah Mohammad Ali Ayazi, ha sottolineato il diritto a manifestare e che le persone possono difendersi dagli agenti del governo che vogliono impedirglielo. “Questo non è commettere Moharebeh”, ha detto. (segue) (Irt)