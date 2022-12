Iran: 17enne condannata per “guerra contro Dio”, reato punibile con la morte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'avvocato iraniano Nemat Ahmadi, in base all'articolo 279 del codice penale islamico, una persona è chiamata “Moharebeh” quando impugna un'arma contro la gente per causare insicurezza minacciando la vita, la proprietà e l'onore altrui. “Coloro che si oppongono al governo non sono riconosciuti come Moharebeh”, ha spiegato. L’avvocato ha aggiunto che molti studiosi islamici ritengono che il termine dovrebbe essere usato per descrivere i criminali che mettono in pericolo la sicurezza della società, considerando in primo luogo il contesto storico in cui il termine è nato. Mohammad-Hossein Saket, un altro avvocato e ricercatore di diritto, ha affermato che "in generale, non è bene mescolare questioni legali con questioni politiche e prendere decisioni affrettate". (Irt)