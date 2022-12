Corea del Sud: Yoon promette di combattere reati sessuali e di droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yoon si è soffermato in particolare sulla domanda di una cittadina in merito ai crimini sessuali e la violenza contro le donne: il ministro della Giustizia, Hang Dong-hoon, ha dichiarato che il governo sta valutando l'introduzione di un sistema ispirato alla "Jessica's Law", approvata in Florida nel 2005 per impedire ai condannati per reati sessuali di vivere nelle vicinanze delle scuole. Yoon ha ammesso inoltre che negli ultimi anni le autorità giudiziarie e di polizia sudcoreane hanno dedicato meno attenzione del dovuto ai reati di droga, una circostanza dimostrata a suo dire dal calo dei prezzi della droga illegalmente venduta nel paese: "Quando i prezzi della droga salgono, è un segnale che il traffico si è ridotto e che lo Stato sta contrastando efficacemente il fenomeno", ha detto il capo dello Stato, definendo l'attuale situazione "imbarazzante". (Git)