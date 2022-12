Sanità: Fontana, recuperare ritardi accumulati su programmi screening oncologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I limiti imposti dalle misure di sicurezza contro il Covid-19 hanno inciso sui programmi di screening oncologico, ritardando la diagnosi e le relative terapie di molte neoplasie. Effetti altrettanto negativi si sono registrati anche nel rispetto dei piani terapeutici dei pazienti già in cura. Occorre dunque recuperare i ritardi accumulati, potenziando le attività di screening per la diagnosi precoce delle malattie neoplastiche, favorendo altresì l’accesso alla profilazione molecolare al fine di garantire le terapie più appropriate in caso di presenza di alterazioni". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione del convegno "Salute, bene da difendere, diritto da promuovere", presso la sala della Regina di Montecitorio. "Nel contempo si impone l’esigenza di superare le criticità nell’assistenza al malato oncologico che la pandemia ha esacerbato, superando le disuguaglianze ancora esistenti nell’accesso alle cure e agli screening, favorendo l’assistenza di prossimità e investendo nell’acquisto di nuovi macchinari tecnologicamente più avanzati", ha concluso la terza carica dello Stato.(Rin)