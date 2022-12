Moldova: ambasciatore russo a Chisinau convocato al ministero degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore russo a Chisinau, Oleg Vasnetsov, è stato convocato al ministero degli Esteri moldavo per ricevere una nota di protesta in relazione alle dichiarazioni della portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova sulla presidente moldava Maia Sandu. Lo riferisce l'agenzia d'informazione moldava "Deschide.md". Zakharova aveva accusato Sandu di aver mentito nella campagna elettorale presidenziale del 2020 dicendo che avrebbe difeso i diritti delle minoranze etniche. La reazione del ministero degli Esteri di Chisinau non si è fatta attendere. "È una retorica aggressiva e inaccettabile. A seguito delle ultime dichiarazioni della portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, l'ambasciatore russo è stato convocato al ministero degli Esteri di Chisinau, dove gli è stata consegnata una nota di protesta per le accuse dirette contro la presidente della Moldova", ha affermato il ministro degli Esteri moldavo, Nicu Popescu, in uno show televisivo. Questa è già la terza convocazione dell'ambasciatore russo presso il ministero degli Esteri della Moldova negli ultimi mesi. Inoltre, a novembre, Chisinau ha espulso uno dei dipendenti della missione diplomatica russa. La scorsa settimana, Zakharova, ha criticato il nuovo Codice elettorale adottato dal Parlamento di Chisinau, che esclude la stampa delle schede elettorali in russo, e ha affermato che tale gesto violerebbe il diritto di parola ai cittadini di lingua russa e peggiorerebbe i rapporti con Mosca.(Rob)