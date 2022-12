Russia: Cremlino, nessuna decisione su avvio condotta non danneggiata Nord Stream

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha preso nessuna decisione su avvio della condotta non danneggiata del gasdotto Nord Stream. E' quanto affermato nel corso di una conferenza stampa dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Ora solo i lavori di riparazione possono avere un impatto sul (funzionamento) Nord Stream, questo è tutto. O lanciando l'unica stringa intatta del secondo gasdotto, questo è ciò che può influenzarlo (...) ma non siamo ancora arrivati ai lavori di ripristino, non sono state prese decisioni in merito", ha detto Peskov. Inoltre, il portavoce ha detto che la Russia non sa nulla dell'esito delle indagini sugli attacchi terroristici contro i gasdotti Nord Stream, né sa se l'Occidente intende effettuare ulteriori inchieste. (Rum)