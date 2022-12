Ue-Usa: Michel, pensare a mobilitare alcuni strumenti europei su legge anti inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa fase è molto importante, per garantire la parità di condizioni tra le imprese Usa e quelle europee, essere pronti a mobilitare alcuni strumenti dell'Ue, con diverse opzioni possibili. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al suo arrivo al vertice Ue di Bruxelles, parlando della legge anti inflazione approvata dagli Stati Uniti. "È legittima, è una scelta degli Stati Uniti. Penso che dovremmo impegnarci con loro per cercare di ottenere alcune esenzioni per le aziende dell'Unione europea", ha dichiarato. "Sono convinto che sia molto importante, per garantire la parità di condizioni tra le imprese americane e quelle europee, essere pronti a mobilitare alcuni strumenti dell'Ue", ha aggiunto. "Una maggiore flessibilità nell'uso degli attuali strumenti e dell'attuale meccanismo sono i nuovi strumenti necessari. Vedremo quali saranno le proposte presentate dalla Commissione, ma è chiaro che in questi tempi, con circostanze straordinariamente difficili, il nostro dovere è proteggere i cittadini", ha proseguito nel suo intervento. Per farlo, ha concluso Michel, "dobbiamo proteggere il nostro mercato unico nel nostro panorama economico. È estremamente urgente". (Beb)