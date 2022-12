Demografia: Istat, nel 2021 popolazione in calo dello 0,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione censita in Italia al 31 dicembre 2021 ammonta a 59.030.133 residenti, in calo dello 0,3 per cento rispetto al 2020 (-206.080 individui). È quanto emerge dal censimento dell’Istat sulla popolazione residente e sulla dinamica demografica del 2021. Il decremento di popolazione interessa soprattutto il Centro Italia (-0,5 per cento) e l’Italia settentrionale (-0,4 per cento sia per il Nord ovest che per il Nord est), è più contenuto nell’Italia meridionale (-0,2 per cento) e risulta minimo nelle Isole (appena 3 mila unità in meno). (Rin)