Cultura: con "Lazio terra di cinema days" più 65,71 per cento presenze, oltre 65mila spettatori

- Con un incasso complessivo di 208.499 euro e 65.363 presenze del pubblico in sale nei 51 cinema aderenti all'iniziativa, si sono conclusi i Lazio terra di cinema days, progetto promosso e sostenuto dalla Regione Lazio che per tre giorni offriva a soli 3 euro la possibilità di vedere in 267 schermi di numerose sale cinematografiche del Lazio i film in programmazione, la maggior parte dei quali in prima visione. "Un dato del tutto positivo che fa ben sperare - afferma Leandro Pesci, presidente dell'Anec Lazio, ente che ha aderito praticamente alla manifestazione riunendo le sale e raccogliendone le statistiche (su fonte Cinetel) - e che registra, rispetto alla settimana precedente, negli stessi giorni (domenica, lunedi e martedi) e negli stessi cinema, un incremento dell'affluenza maggiore del 65,71 per cento, senza dimenticare l'aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso del 174,87 per cento, per quanto momento delicato della post pandemia. Ci auguriamo che la gente possa tornare ad apprezzare il cinema dal vivo, e questo non solo grazie ad iniziative come questa, che puntano ad un abbassamento del prezzo del biglietto, ma tramite il miglioramento e l'accoglienza dei cinema, operazione congiunta con gli stessi esercenti". (segue) (Com)