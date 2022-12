Cultura: con "Lazio terra di cinema days" più 65,71 per cento presenze, oltre 65mila spettatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori: "Un esperimento riuscito che meritava di essere sostenuto, come dimostrano i numeri e il successo registrati. Il cinema è parte integrante della nostra cultura, e anche un settore forte e vivace dell'economia del Lazio. Grazie ad Anec e agli esercenti che hanno aderito all'iniziativa e grazie anche a tutti coloro che l'hanno apprezzata e che a soli 3 euro si sono goduti sicuramente un bello spettacolo in una delle sale del Lazio". Conclude Giovanna Pugliese, delegata cinema della Regione Lazio: "Lazio Terra di Cinema Days è stata una bella occasione per portare le persone nelle sale. Un successo che abbiamo ottenuto grazie al lavoro congiunto tra le istituzioni, gli esercenti e il pubblico. I numeri ci confermano che questa è la strada giusta per creare non solo occasioni sporadiche, ma azioni di sistema con uno sguardo sul futuro". Un'abitudine, quella di vivere insieme la magia del cinema davanti a un grande schermo, che si è andata perdendo con l'avvento del cinema on demand su pc, smartphone e televisioni, ma che si spera possa tornare anche per rinfrescare o coltivare le relazioni interpersonali condividendo grandi emozioni e commenti critici sull'opera in visione. A sostegno dell'iniziativa, la Regione Lazio ha stanziato un contributo di 300 mila euro. (Com)