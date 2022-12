Pensioni: Grifoni (Fon.te), previdenza complementare fondamentale per le persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La previdenza complementare "è sempre più importante, vediamo che anche nel dibattito politico il tema delle pensioni è diventato centrale". Lo ha detto il presidente di Fon.te, Maurizio Grifoni, in occasione della presentazione del primo rapporto annuale del fondo pensionistico Fon.te, a Palazzo Giustiniani, a Roma. "Questo perché - ha spiegato il presidente di Fon.te - il sistema complessivo si è appesantito e in futuro potrebbe appesantirsi ulteriormente, lo ha detto anche il presidente del Consiglio. Quindi dare un ruolo maggiore alla previdenza complementare - ha sottolineato Grifoni - diventa veramente necessario per garantire alle persone che stanno lavorando, in questo momento, con estrema difficoltà di arrivare alla fine della loro carriera e avere una pensione dignitosa per poter vivere gli ultimi anni di vita". Dal rapporto emerge che "andremo a fare degli investimenti, anche nell'economia reale, quindi nel tessuto delle imprese, delle infrastrutture e della ricerca. Questo - ha osservato il presidente di Fon.te - è importante perché la previdenza complementare, complessivamente, ha un patrimonio importante, e destinare una percentuale dal 5 al 10 per cento in investimenti nell'economia reale, il cosiddetto private market, significa che può fare sostegno sviluppo e crescita a tutto il comparto socio economico". (segue) (Rin)