Pensioni: Grifoni (Fon.te), previdenza complementare fondamentale per le persone (2)

- I numeri più significativi legati al primo rapporto annuale "sono quelli delle adesioni, perché stanno aumentando, il che certifica la bontà del prodotto. Anche dal punto di vista dei rendimenti siamo riusciti a contenere, perché veniamo da tre anni veramente difficili. Prima la pandemia, poi la guerra, poi l'inflazione, l'energia e quant'altro, avevamo timori molto forti. I numeri, invece, ci confortano abbastanza, perché siamo riusciti a tenere, e nel processo di organizzazione interna siamo riusciti a rispondere alle esigenze degli aderenti in tempi velocissimi. Questo significa per le persone, con le anticipazioni, per dirne una, di avere il loro cassettino di risparmio e di poterlo utilizzare nei momenti di difficoltà come questi", ha concluso Grifoni. (Rin)