Legge Bilancio: Fratoianni (Avs), strizza l'occhio agli evasori

- "C'è poco da fare, questa manovra strizza l'occhio agli evasori, perché se in un Paese come il nostro aumenti il tetto del contante, intervieni per limitare l'uso del pos e della moneta elettronica, questo è il messaggio che lanci. L'idea che questa destra propaganda e cioè che l'evasione fiscale c'è perché le tasse sono troppo alte è assolutamente insopportabile: è un falso clamoroso, il peso fiscale in questo Paese è distribuito in modo iniquo. Le tasse sono alte per la stragrande maggioranza dei cittadini che le pagano fino all'ultimo centesimo e sono troppo basse per le grandi ricchezze, questa è la verità". Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra ad "Agorà" su Rai3. "La legge Fornero è un disastro sociale, io penso che vada superata. Bisogna intervenire per ridurre l'età pensionabile ma occorre intervenire anche perché in prospettiva bisogna costruire una pensione solida per i giovani, che con una vita lavorativa discontinua, con salari poverissimi, con una condizione di assoluta precarietà, in pensione non ci andranno mai. E allora questa maggioranza che fa? Boccia il salario minimo legale, non interviene in modo deciso sul cuneo fiscale, e laddove interviene lo fa senza utilizzare la principale leva che bisognerebbe usare in un Paese come il nostro malato di diseguaglianze, cioè la redistribuzione. Trovo poi incredibile che sugli extra profitti accumulati in questo anno dalle aziende energetiche - ha concluso Fratoianni - il governo Meloni vada addirittura indietro rispetto all'intervento di Draghi che già era stato del tutto insufficiente". (Rin)