Demografia: Istat, elevato impatto Covid su morti popolazione

- Ancora elevato è l’impatto del numero di morti da Covid-19 sulla dinamica demografica nel 2021: il totale dei decessi (701.346), sebbene in diminuzione rispetto all’anno precedente (quasi 39 mila decessi in meno), rimane significativamente superiore alla media 2015-2019 (+8,6 per cento). È quanto emerge dal censimento dell’Istat sulla popolazione residente e sulla dinamica demografica del 2021. Il calo di popolazione non è dovuto solo al saldo naturale negativo ma è da attribuire in parte alla diminuzione della popolazione straniera. Gli stranieri censiti sono 5.030.716 (-141.178 rispetto al 2020), con un’incidenza sulla popolazione totale di 8,5 stranieri ogni 100 censiti. Roma è il comune più grande con 2.749.031 residenti, Morterone (in provincia di Lecco) quello più piccolo (con appena 31 abitanti). Il decremento di popolazione è molto più limitato nei comuni della classe 5-20 mila abitanti e in quella fino a 5 mila abitanti (che insieme rappresentano il 70 per cento dei comuni italiani). Nei 44 comuni con oltre 100 mila abitanti solo cinque guadagnano popolazione, per i restanti 39 si registra un calo rispetto al Censimento 2020 di circa 115 mila residenti. (Rin)