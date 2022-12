Regno Unito: morto anche il quarto bambino caduto nel lago ghiacciato a Solihull

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bambino di sei anni è morto dopo essere caduto nel lago ghiacciato a Solihull domenica pomeriggio. È la quarta vittima dell'incidente, mentre gli altri tre bambini, di età compresa tra otto e 11 anni, erano deceduti domenica. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", in un memoriale improvvisato vicino al lago, sono stati deposti mazzi di fiori, palloncini e messaggi di conforto dai membri della comunità locale. (Rel)