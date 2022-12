Libia: Ong, trattenuti due minori a Bengasi per aver strappato foto Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uomini armati appartenenti alla Brigata Tariq bin Ziyad guidata da Khaled Haftar, figlio del generale Khalifa Haftar hanno rapito due minori della zona di Al Baraka, a Bengasi, nell’est della Libia e li hanno portati in un luogo sconosciuto per aver strappato la foto di Haftar. Lo ha riferito l'organizzazione per il monitoraggio della criminalità in Libia, citando testimoni oculari, secondo cui gli uomini armati a bordo di un'automobile hanno preso i due minorenni di 15 e 16 anni dopo averli identificati attraverso un controllo delle telecamere di sorveglianza da parte della Brigata Tariq bin Ziyad. L'organizzazione ha denunciato il rapimento di minori e ha ritenuto le forze di Khalifa Haftar responsabili della loro incolumità, chiedendo di rivelare la loro sorte e l'immediato rilascio senza condizioni.(Lit)