Qatar: Braga (Pd), fallimento istituzioni europee, noi parte lesa

- "Quello che sta avvenendo a Bruxelles è qualcosa che vede il Partito democratico come parte lesa. Noi applicheremo la massima fermezza e inflessibilità se dovesse emergere il coinvolgimento, che ad oggi non risulta, di parlamentari ed esponenti del Pd. È una questione inaccettabile, gravissima che non rappresenta assolutamente i valori e i modi con cui il Partito democratico sta e investe nelle istituzioni europee. Faremo tutto quello che serve per contrastare con forza questa degenerazione che è un fallimento delle istituzioni europee, nelle quali crediamo fermamente e che hanno diritto di essere difese nel loro valore e nelle loro qualità". Lo ha detto Chiara Braga, deputata del Partito democratico, al Tg Plus di Cusano Italia Tv. (Rin)