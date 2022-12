Arabia Saudita: compagnia elettrica firma due contratti per sviluppo reti intelligenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La compagnia elettrica dell’Arabia Saudita, Saudi Electricity Co. ha firmato due contratti per un valore di 2,7 miliardi di riyal (720 milioni di dollari) per un progetto che prevede l’installazione di 60 mila dispositivi intelligenti nella rete di distribuzione elettrica del Regno. Lo rende noto l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Il primo contratto è stato firmato con la China Electric Power Equipment and Technology Co. per la fornitura e l'installazione di oltre 33 dispositivi intelligenti per la rete elettrica nelle regioni centrali e orientali. Il secondo contratto è stato firmato con la saudita Al Gihaz Contracting Co. per la fornitura e l'installazione di oltre 23.700 dispositivi nelle regioni occidentali e meridionali. (Res)