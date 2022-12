Russia: forze armate britanniche, Russia sta perdendo guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta perdendo contro l'Ucraina e la guerra diventerà sempre più difficile per le forze di Mosca poiché sono a corto di munizioni. Lo ha dichiarato il capo dello Stato maggiore della difesa delle forze armate britanniche, Tony Radakin, ripreso dal quotidiano "Financial Times". Radakin ha affermato che "la Russia ha fallito e continuerà a fallire in tutti i suoi obiettivi di guerra", aggiungendo che l'invasione dell'Ucraina "rischia solo di peggiorare per la Russia". "L'armadio di Mosca è spoglio", ha commentato Radakin, utilizzando una metafora volta a indicare che la Russia avrebbe quasi terminato le risorse belliche per proseguire il conflitto, mentre più di 50 alleati sostengono Kiev con "risolutezza politica, denaro, munizioni e armamenti". Il capo di Stato maggiore ha anche aggiunto che le forze russe stanno esaurendo le munizioni e questo sta "diminuendo" la loro capacità di condurre con successo offensive di terra. (Rel)