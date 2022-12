India: ministro Esteri Jaishankar all’Onu, oggi dibattito sulla lotta al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, concluderà oggi la sua visita a New York (13-15 dicembre) nell’ambito della presidenza indiana del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Oggi è in programma la conferenza dal titolo “L’approccio globale nella lotta al terrorismo - Sfide e prospettive”. L’agenda, inoltre, prevede l’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata all’Anno internazionale del miglio e il lancio di un gruppo di amicizia focalizzato sulla giustizia per i “peacekeeper” vittime di crimini. Ieri Jaishankar ha presieduto un dibattito ministeriale sul tema “Nuovo orientamento per un multilateralismo riformato”. Inoltre, ha scoperto un busto dedicato al Mahatma Gandhi nel quartier generale dell’Onu, insieme al segretario generale, Antonio Guterres, e al presidente della 77ma sessione dell’Assemblea generale, Csaba Korosi. (segue) (Inn)