India: ministro Esteri Jaishankar all’Onu, oggi dibattito sulla lotta al terrorismo (2)

- Nel dibattito sul sistema multilaterale il rappresentante di Nuova Delhi ha evidenziato che i negoziati intergovernativi per la riforma del Consiglio di sicurezza sono in corso da decenni, senza scadenze e senza risultati.“Ciò sta creando un intenso senso di frustrazione tra i membri più ampi. I tentativi di proporre modifiche in modo frammentario non saranno accettati da loro come un’alternativa. La riforma è la necessità del momento. Sono fiducioso che il Sud del mondo in particolare condivida la determinazione dell’India a perseverare”, ha dichiarato il ministro. (segue) (Inn)