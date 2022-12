Bahrain: la Banca centrale aumenta tasso di interesse dopo rialzo Fed statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Bahrain ha deciso di aumentare il suo tasso di interesse di riferimento dopo che la Federal Reserve statunitense (Fed), ha approvato un nuovo rialzo dei tassi di interesse pari a mezzo punto percentuale, portando il tasso di riferimento tra il 4,25 e il 4,5 per cento. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa bahrenita “Bna”. Il tasso di interesse ufficiale della Banca centrale sui depositi a una settimana è stato aumentato dal 4,75 per cento al 5,25 per cento. Il tasso di riferimento sui depositi overnight è passato invece dal 4,5 per cento al 5 per cento. La maggior parte dei Paesi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo, ad eccezione del Kuwait, segue i movimenti dei tassi ufficiali da parte della Fed a causa dell'ancoraggio delle valute al dollaro statunitense. (Res)