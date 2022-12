Siria: premier Arnous, disponibilità derivati dal petrolio sul mercato migliorerà in un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disponibilità dei derivati dal petrolio sul mercato siriano migliorerà entro un mese. Lo ha dichiarato il primo ministro della Siria, Hussein Arnous, sottolineando che qualsiasi decisione presa dal governo per aumentare i prezzi dei prodotti “è una decisione difficile ma dovuta alle circostanze”. “Ci siamo trovati di fronte a due opzioni: perdere questi prodotti dal mercato o aumentarne il prezzo in modo accettabile”, ha proseguito il premier siriano. “Dietro la situazione che stiamo vivendo ci sono due fattori principali, il primo dei quali è l'aumento del tasso di cambio del dollaro a cui sta assistendo. Il secondo fattore è legato alle sanzioni e alla guerra che si sta svolgendo in Ucraina”, ha concluso il primo ministro. (Lib)