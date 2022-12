Romania: il Parlamento da il via libera alla legge di bilancio per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 251 voti favorevoli e 115 contrari il Parlamento di Bucarest ha dato il via libera alla legge di bilancio per il 2023. I rappresentanti della maggioranza formata dal Partito nazionale liberale (Pnl), dal Partito socialdemocratico (Psd) e dall'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) hanno imposto un ritmo rapido al dibattito nelle commissioni specializzate, ma anche nella plenaria e, praticamente, in soli tre giorni, il documento è arrivato al voto finale. Dopo l'adozione da parte dell'assemblea legislativa, il primo ministro Nicolae Ciuca ha sottolineato che è la prima volta che la Romania ha già portato a compimento l'iter della legge di bilancio per l'anno successivo nella prima metà di dicembre. Ciuca ha assicurato che si tratta di un bilancio realistico ed equilibrato. L'opposizione, tuttavia, ha criticato il documento, ritenuto senza visione e basato su entrate sopravvalutate. (Rob)