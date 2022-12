Libano: un casco blu di Unifil irlandese ucciso a sud di Sidone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È con profondo rammarico che le Forze di difesa irlandesi possono confermare la morte di uno dei nostri operatori di pace in un grave incidente in Libano la scorsa notte", hanno affermato le forze di difesa, aggiungendo che inizierà un'indagine sull’accaduto. Da parte sua, il portavoce di Unifil, Andrea Tenenti ha annunciato la morte del militare irlandese e il ferimento di altri tre. In una nota, Tenenti ha espresso le sue più sincere condoglianze agli amici, alla famiglia e ai colleghi del defunto peacekeeper, augurando "una piena e pronta guarigione ai feriti". "Finora, i dettagli dell'incidente sono sporadici e contraddittori, ci stiamo coordinando con le forze armate libanesi e abbiamo aperto un'indagine per determinare esattamente cosa sia successo", ha concluso. (Lib)