Qatar: Meloni su scandalo corruzione, contorni devastanti, chiederemo sia fatta piena luce

- Lo scenario sul presunto scandalo corruzione in seno al Parlamento europeo legato al Qatar è oggettivamente molto preoccupante: "i contorni sono devastanti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles. "Le notizie che escono raccontano qualcosa che non avremmo mai immaginato. Credo che di fronte a vicende di questo tipo, conti molto la reazione", ha dichiarato. "La reazione deve essere ferma, decisa, si deve andare fino in fondo e non si devono fare sconti. Ne va della credibilità, ovviamente dell'Unione e delle nostre nazioni", ha aggiunto Meloni. "Probabilmente se ne parlerà anche oggi. Chiederemo che sia fatta piena luce su quello che sta accadendo, perché davvero i contorni sono abbastanza devastanti", ha concluso il presidente del Consiglio. (Beb)