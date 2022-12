Pakistan: ministro Esteri Bhutto Zardari all’Onu esorta India ad affrontare questione Kashmir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari, in visita a New York per impegni nell’ambito delle Nazioni Unite, ha partecipato ieri a un dibattito di alto livello al Consiglio di sicurezza sul tema della riforma del multilateralismo e ha incontrato il presidente della 77ma sessione dell’Assemblea generale, Csaba Korosi, e la vicepresidente, Amina Mohammed. Inoltre, ha avuto un colloquio con Tariq Ahmad, sottosegretario del Regno Unito per il Commonwealth e lo sviluppo, col quale ha parlato di cambiamento climatico, commercio e investimenti, questioni regionali e globali tra cui la situazione in Afghanistan. Il suo viaggio ufficiale si concluderà il 19 dicembre dopo una tappa a Washington per incontrare funzionari del governo statunitense, membri del Congresso, imprenditori pachistani-americani e una rappresentanza della comunità pachistana. (segue) (Inn)